Дефицит продуктов начался и в Виннице и Ивано-Франковске — полки супермаркетов опустели

За один день в местных магазинах, по сообщениям украинских СМИ, заметно сократились запасы продуктов.
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