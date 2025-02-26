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Царьград

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Александр Проханов: Распад коллективного Запада изменил мировую напряженность

Александр Проханов: Распад коллективного Запада изменил мировую напряженность

Александр Проханов заявил о распаде коллективного Запада и изменениях в мировой политике. По его мнению, напряженность между Россией и США остаётся, и колеблется от угрозы ядерной войны до дипломатической разрядки.

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