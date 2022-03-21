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«Вуэльта Каталонии». 1-й этап. Гонщики проедут 171,2 км по маршруту с тремя категорийными вершинами

21 марта пройдет первый этап многодневки «Вуэльта Каталонии».  «Вуэльта Каталонии» 1-й этап  Сан-Фелиу-де-Гишольс – Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания 171,2 км Профиль/Карта Начало – 14:55 по московскому времени.

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