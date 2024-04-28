Депутат Котре: Власти ФРГ препятствуют расследованию подрывов «Северных потоков»

Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что власти Германии препятствуют ходу расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
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