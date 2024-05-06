О судьбе пропавших в Крыму солдат-срочников нет дополнений

Еще 4 мая бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло сообщил об их поисках в морской акватории. Меняйло, сейчас занимающий пост главы республики Северная Осетия, не уточняет откуда солдаты родом, но скорее всего они из руководимого им региона, что следует из фразы: «Мы на постоянной связи с родственниками пропавших».