О судьбе пропавших в Крыму солдат-срочников нет дополнений

Еще 4 мая бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло сообщил об их поисках в морской акватории. Меняйло, сейчас занимающий пост главы республики Северная Осетия, не уточняет откуда солдаты родом, но скорее всего они из руководимого им региона, что следует из фразы: «Мы на постоянной связи с родственниками пропавших».
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