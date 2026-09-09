Путин и президент Вьетнама провели переговоры в широком составе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Переговоры российского лидера Владимира Путина и генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента страны То Лама с участием делегаций в Кремле продолжились в расширенном составе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым