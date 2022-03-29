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Власти готовят новую выплату в 14 000 рублей для миллионов россиян

Власти готовят новую выплату в 14 000 рублей для миллионов россиян

Правительство России готовит новую хорошую выплату, которая затронет миллионы граждан. Определенная категория россиян сможет получить сразу 13 890 рублей.

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