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Попова рассказала Путину о готовности России к эпидсезону гриппа и ОРВИ

Попова рассказала Путину о готовности России к эпидсезону гриппа и ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявила о высокой готовности страны к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ .

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