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Президент Грузии с французским паспортом заявила об «иностранном влиянии на правительство»

Президент Грузии с французским паспортом заявила об «иностранном влиянии на правительство»

  Грузия находится под внешним влиянием – открыла фантастическую истину президент страны, которая сама является гражданином Франции, от паспорта никогда не отказывалась, и уже говорила, что как только её срок полномочий истечёт, в Тбилиси она не задержится, сразу вернётся домой.

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Комментарии
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Житель Империи
Драчка там ещё впереди, но до народа уже доходит.
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12 час.
владимир рябченко
Видать паспорт свой в сумочке обнаружила...
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9 час.
Валентин Воробьев
Для Зубабишвили Грузия просто кормушка и не более.
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1 час.

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