Где в Крыму можно купить бензин АИ-92 по 100 рублей за литр

В Крыму продолжается работа по обеспечению автомобилистов доступным топливом. Утром 16 сентября на ряде автозаправочных станций полуострова была организована продажа бензина марки АИ-92 по фиксированной цене — 100 рублей за литр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Агутин осудил СВО...
- Пророчества Жирин...
- Семиклассник изби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым