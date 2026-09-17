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Где в Крыму можно купить бензин АИ-92 по 100 рублей за литр

Где в Крыму можно купить бензин АИ-92 по 100 рублей за литр

В Крыму продолжается работа по обеспечению автомобилистов доступным топливом. Утром 16 сентября на ряде автозаправочных станций полуострова была организована продажа бензина марки АИ-92 по фиксированной цене — 100 рублей за литр.

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