В Краснодарском крае произошел падеж 2055 голубей

Чиновники министерства природных ресурсов Краснодарского края обнаружили мертвыми 2055 голубей вида вяхирь в 3 км восточнее станицы Старомышастовской в лесополосе, прилагающей к руслу реки Кочеты, в границах земель ООО «Агрофирма Луч», сообщила пресс-служба минприроды региона.
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