Происшествия
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Происшествия

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Лжеброкер мошеннического кол-центра, задержанный полицией Якутии, приговорён к шести годам заключения

Приговор суда выслушал работавший в зарубежном мошенническом кол-центре 26-летний житель Дагестана, противоправная деятельность которого была пресечена сотрудниками УБК МВД России и Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального МВД по Республике Саха (Якутия).

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