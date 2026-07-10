Лжеброкер мошеннического кол-центра, задержанный полицией Якутии, приговорён к шести годам заключения

Приговор суда выслушал работавший в зарубежном мошенническом кол-центре 26-летний житель Дагестана, противоправная деятельность которого была пресечена сотрудниками УБК МВД России и Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального МВД по Республике Саха (Якутия).
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