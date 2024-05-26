Тренировка на случай появления холеры прошла в нижегородской больнице

Тренировка на случай появления холеры в регионе прошла в нижегородской инфекционной больнице №23. Об этом в соцсети рассказал главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов, чтобы упредить слухи о медиках в защитных костюмах.
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