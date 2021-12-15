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А ведь сколько таких "бабок" реально существует, и треплет нервы медикам.
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У кошаков полностью отсутствует страх перед высотой! Просто совсем! К сожалению, не всегда это зканчиватся хорошо ((((
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