В Алтуфьевском газопровод перенесли от жилых домов

Завершены работы по переносу газовых труб в проезде Черского на земельном участке №21Б. Новые технологии проведения таких работ позволяют не отключать потребителей от газоснабжения и обеспечивают максимальный уровень безопасности, экологичности и комфорта для жителей.
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