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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о возможности ухода Стефа Карри: «Не думаю, ему слишком нравится идея остаться в «Уорриорз» до конца карьеры»

Главный тренер команды прокомментировал возможность ухода разыгрывающего Стефа Карри из команды. «Не думаю.

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