NYP: три маленьких сестры пропали в США после посещения бездомного отца

Правоохранители ищут в Вашингтоне трех маленьких сестер, которые пропали без вести после посещения своего бездомного отца Трэвиса Декера, детей видели в последний раз в пятницу – 30 мая, пишет New York Post со ссылкой на полицейское управление.
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