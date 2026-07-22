Незаменимые вещи на лето: для дома, дачи и отдыха

Есть вещи, без которых лето прожить можно. А есть те, которые превращают обычный день в маленький отпуск: поставить пластинку вечером, приготовить ужин на огне, устроиться в шезлонге после работы, взять с собой в дорогу любимую рубашку и не забыть о защите от солнца .