В центре Курска упали обломки сбитой украинской ракеты С-200

Военные также уничтожили несколько беспилотников над Энгельсом в Саратовской областиСредства ПВО сбили в небе над Курской областью переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, выпущенную украинскими силами, сообщило Минобороны.
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