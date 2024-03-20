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В центре Курска упали обломки сбитой украинской ракеты С-200

В центре Курска упали обломки сбитой украинской ракеты С-200

Военные также уничтожили несколько беспилотников над Энгельсом в Саратовской областиСредства ПВО сбили в небе над Курской областью переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, выпущенную украинскими силами, сообщило Минобороны.

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