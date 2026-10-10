Трамп пригрозил Норвегии из-за Нобелевской премии мира

Отказ в присуждении Нобелевской премии мира США — «несмываемое пятно» для Норвегии, заявил президент США Дональд Трамп 10 октября на митинге в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк.
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