Сергей Минаев и Тина Канделаки снимут фильм по "Слову о полку Игореве"

Писатель, сценарист и продюсер Сергей Минаев вместе с директором телеканала ТНТ Тиной Канделаки и главой "Газпром-Медиа Холдинг" Александром Жаровым снимут полнометражный фильм по "Слову о полку Игореве" (рукопись XII века о неудачном походе русских князей во главе с новгород-северским князем Игорем Святославичем против половцев в 1185 году).
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