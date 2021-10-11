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В Краснодарском крае потратят 416 миллионов на ремонт поликлиник

В Краснодарском крае потратят 416 миллионов на ремонт поликлиник

В настоящее время капремонт идет в 19 поликлиниках на территории Белореченского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Кавказского, Каневского, Крымского, Кущевского, Новопокровского, Северского, Усть-Лабинского, Апшеронского районов.

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