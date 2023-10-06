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СУРОВИКИН ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ВЫСКАЗАЛСЯ ПУБЛИЧНО: ГЕНЕРАЛУ ХВАТИЛО ПЯТИ СЛОВ

СУРОВИКИН ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ВЫСКАЗАЛСЯ ПУБЛИЧНО: ГЕНЕРАЛУ ХВАТИЛО ПЯТИ СЛОВ

Генерал Сергей Суровикин впервые за три месяца высказался публично. Чтобы отбросить все следующие вопросы, Генералу Армагеддону хватило пяти слов.

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