СУРОВИКИН ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ВЫСКАЗАЛСЯ ПУБЛИЧНО: ГЕНЕРАЛУ ХВАТИЛО ПЯТИ СЛОВ

Генерал Сергей Суровикин впервые за три месяца высказался публично. Чтобы отбросить все следующие вопросы, Генералу Армагеддону хватило пяти слов.
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