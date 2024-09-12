5 корейских салатов, которые пользуются огромной популярностью во всём мире

Стоит ли говорить о том, что с каждым годом азиатская кухня обретает всё больше и больше популярности за пределами родины? Исключением не стали и корейские салаты, разнообразие которых зашкаливает, а доступность ингредиентов приятно удивляет и радует.
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