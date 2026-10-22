Москва готовит «Ночь искусств» с неожиданными маршрутами и встречами. В течение двух дней горожане смогут выбрать более 400 событий — от театральных экскурсий и выставок под открытым небом до музыкальных экспериментов, где классический орган соседствует с диджейским сетом.