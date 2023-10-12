В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, 12 октября, а также ночью и утром 13 октября в регионе ожидается усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с.