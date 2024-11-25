🫡🇺🇦🇩🇪Митинг против ТЦК в Берлине Очередная беженка "патриотка" незалежной возмущена тем, что украинцы не хотят идти на мясо в угоду могилизатора Зеленского👌 #Германия #Берлин #Митинг #ТЦК #Украина.
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🫡🇺🇦🇩🇪Митинг против ТЦК в Берлине Очередная беженка "патриотка" незалежной возмущена тем, что украинцы не хотят идти на мясо в угоду могилизатора Зеленского👌 #Германия #Берлин #Митинг #ТЦК #Украина.
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