🫡🇺🇦🇩🇪Митинг против ТЦК в Берлине Очередная беженка "патриотка" незалежной возмущена тем, что украинцы не хотят идти на мясо в угоду могилизатора Зеленского👌 #Германия #Берлин #Митинг #ТЦК #Украина.