«Ъ»: Осужденный на 12 лет тюрьмы экс-мэр Владивостока Гуменюк отправился в зону СВО

По словам адвоката, бывший чиновник не будет отбывать срокБывший глава Владивостока Олег Гуменюк, который был осужден за взяточничество, заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции.
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