ВСУ совершили провокацию против России ночью. Сводка СВО утром 27 ноября 2024 года

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ММ

"Главком ВСУ Александр Сырский заявил о том, что готовится контрнаступление украинской армии на Россию." ШО, ОПЯТЬ??? Мозги то у наших генералов где??? Почему оружие до сих пор доезжает с Запада до линии фронта? Почему орешник не падает на центр Киева? Почему до сих пор жив Зеленский? Даже евреи уже насмехаются над Россией!