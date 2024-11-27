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ВСУ совершили провокацию против России ночью. Сводка СВО утром 27 ноября 2024 года

ВСУ совершили провокацию против России ночью. Сводка СВО утром 27 ноября 2024 года

Стало известно, какие русские территории подверглись атакам украинской армии минувшей ночью.В ночь на среду, 27 ноября, несколько регионов России подверглись провокационным атакам украинских боевиков.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;Главком ВСУ Александр Сырский заявил о том, что готовится контрнаступление украинской армии на Россию.&quot; ШО, ОПЯТЬ???  Мозги то у наших генералов где??? Почему оружие до сих пор доезжает с Запада до линии фронта? Почему орешник не падает на центр Киева? Почему до сих пор жив Зеленский? Даже евреи уже насмехаются над Россией!
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11 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Жалко. Хохлов. Гуманнисты. Пускай. Бьют. Наших. Женщины. Ещё. Нарожают. Только. От.кого.???
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9 час.
СТ
Сергей Туренко
Пора долбануть орешником по дислокации бункеров ВСУ, СБУ.... и тоннелю с Польшей.
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4 час.

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