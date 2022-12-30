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Ярош об уходе Попова: «Он был другом для всех в команде. Антон был иногда чересчур эмоционален, но гнул свою линию»

Полузащитник 2Drots Александр Ярош прокомментировал уход Антона Попова с поста главного тренера «Эгриси».

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