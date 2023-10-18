Сенюшкин уволен с должности руководителя Департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области

В исполнительной власти Орловской области продолжаются кадровые изменения. Очередные перестановки были озвучены сегодня, 18 октября, на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту облсовета.
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