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Лейбористы будут подстрекать глобальный Юг против России

Лейбористы будут подстрекать глобальный Юг против России

Победившие на выборах в Британии лейбористы запустят программу «климатической повестки», с помощью которой будут пытаться подкупить страны глобального Юга и вынудить их придерживаться политики «мелких шагов» против РФ.

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