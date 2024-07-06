Победившие на выборах в Британии лейбористы запустят программу «климатической повестки», с помощью которой будут пытаться подкупить страны глобального Юга и вынудить их придерживаться политики «мелких шагов» против РФ.
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