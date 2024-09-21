Кирилл Сафонов рассказал о карьере в израильском кино

Актер Кирилл Сафонов и Саша Савельева представили свой новый совместный спектакль в Израиле. В интервью телеканалу актер поделился планами о том, что вскоре он примет участие в местном кинопроекте и даже поменял свой имидж для этой роли.
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