Военкор Котенок: Запад сменил риторику в отношении России, но битва ещё не окончена

Пока НАТО признаёт силу России, главные цели спецоперации ещё не достигнуты, отметил корреспондент.На фоне заявлений Запада о "сильном переговорщике" Путине и признания, что Киеву никто не обещал членства в НАТО, создаётся впечатление, что противник пытается переобуться на ходу.