У Палаті представників пройшов закритий брифінг щодо реакції США на вторгнення в Україну Слухання відбулися в Комітеті з нагляду та урядових реформ, який контролює ефективне витрачання коштів федерального бюджету У середу вдень у Комітеті з нагляду та урядових реформ нижньої палати Конгресу США відбувся закритий брифінг за участю законодавців та посадових осіб Міністерства оборони […] Сообщение У Палаті представників пройшов закритий брифінг щодо реакції США на вторгнення в Україну появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.