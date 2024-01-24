Самая красивая пара на показе Dior: Дева Кассель впервые вышла в свет с новым возлюбленным, Солом Нанни

Молодые люди вместе появились на Неделе высокой моды в Париже 19-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые публично показала своего нового молодого человека, 24-летнего актера Сола Нанни.
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