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Самая красивая пара на показе Dior: Дева Кассель впервые вышла в свет с новым возлюбленным, Солом Нанни

Самая красивая пара на показе Dior: Дева Кассель впервые вышла в свет с новым возлюбленным, Солом Нанни

Молодые люди вместе появились на Неделе высокой моды в Париже 19-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые публично показала своего нового молодого человека, 24-летнего актера Сола Нанни.

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Светлана Рыбчинская
Дочь Моники в свои 19 лет выглядит на все 30,хотя и красавица.Партнер как мальчик около нее.😊
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