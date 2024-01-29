Назван срок завершения российско-украинского конфликта

Россия и Украина истощены продолжающемся конфликтом, и это может открыть возможное окно для переговоров по его прекращению, заявил бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис.
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