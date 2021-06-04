Киев потребовал сидеть за одним столом с Германией и США на переговорах по СП-2

Политика как она естьПолитикаКиев потребовал сидеть за одним столом с Германией и США на переговорах по СП-2В настоящее время в Вашингтоне проходят переговоры между Соединенными Штатами и ФРГ по поводу «Северного потока-2».Вернуться к статье3220НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадежда Захаровавсе пиаритсяЖитель Земли МакаренковНу…, разве что сало подносить к горилке…АлинаВот это да-а-а. Кем Украина себя возомнила ? Или это предсмертные конвульсии ? Опомнились. Достигли дна.GGarryклоун поел рыбного супа типа УХА?Fialkaхохлы а как с тем,что вы отказываетесь от всего русского,так идите до конца откажитесь от русского транзита газаЕлена АндрееваСо свиным рылом в калашный ряд. Такая шавка, живущая на чужие подачки, ещё на что то претендует.Елена АндрееваСо свиным рылом в калашный ряд. Такая шавка, живущая на чужие подачки, ещё на что то претендует.ФФилБандерлоги-ваше место у параши, а не за столом переговоров. Наивные ДОЛБОДЯТЛЫ.Виктор АсманкинИбанутые дети , ещё и требуютВаша СветлостьХахлявые берега попутали, забыли, что их место на коврике возле двери, и право у них одно - хвостиками вилять!ЛЛяляКакое имеет ПРАВО укры что то требовать.Они что то вложили в СП-2 ???Виктор РыбаковАй,хрюшка,знать,она сильна...Виктор РыбаковАй,хрюшка,знать,она сильна...саша пупкинАААА я пад сталом)))) Это еще и требует)))) Моск там ваще присутствует, хотя бы спинной???Ppenoplast05Потребовал?? а может тихо проблеял и завилял хвостом?НадеждаА ведь вполне реально, чтобы насолить России американские русофобы могут заставить Германию включить и шута вовочку зе из руины...Владимир ЛисуковА Моська, знать, сильна, коль, лает на слона. Юродивый клоун. Сначала приобрети человеческое обличье, честность и порядочность.VШvladimirsh1939 Шевченко"Со свиным рылом,да в калашный ряд?"Strannik WeidА при чем здесь пиндостан и тем более окраина?ЮФюра федуловХохлы, вначале сопли утрите и верните долги за газ, а потом уж проситесь за стол к серьезным мужикам.Зайцев Виктор Зайцев ВикторЧто-то это мне напомнило...А-а-а...Ну конечно же! ПУШКИН! "Сказка про золотую рыбку". Да простит меня Алекандр Сергеич за "перефраз" "...Не хочу быть вольным гетьманом Укретины, Хочу быть владыкою газа, Чтобы царствовать мне в Гейжопе, Чтоб служила мне она верно и кормила задаром, И чтобы Байден у меня был на посылках". Однако вот теперь реально начинается "веселуха". Пани/фрау Каснер/Ещьнь по мужу Меркель за повариху. Байден, главный официант на подаваемых блюдах...Куда бы определить Макрона то? О!!! Пан Зеленский ведь страстный меломан...Обожает фортепиано. Ну тады...Месье, прошу к роялю! Остаётся только рефрен к тупым гейжопейцам (разумеется на самой великой мове)-"Бачили очі, що купували у 2014 рокi, їжте, хоч повилазьте!"Андрей БалашовАй, да Моська! Знать она сильна коль лает на слона!Елена игрикАга, только вас там и не хватало. Сидите, как на шахматной партии - в зале. И помалкивайте.Дмитрий ГуринС 96 года прошлого века пердят: то им платить не чем, то сбивайте цены, то "ваш газ нам и бесплатно не нужен". Не хер было в 2006 у гейропйцев газ тырить, они девочки обидчивые и долгопомнящие. так что хрен вам......кормчийХристос ВторойПрочитал все бравые комменты и знаю одно .... У Хохлов самое дешевое электричество в Гейропе , хоть они газ покупают реверсом у Европейцев ...Христос ВторойПрочитал все бравые комменты и знаю одно .... У Хохлов самое дешевое электричество в Гейропе , хоть они газ покупают реверсом у Европейцев ...Христос ВторойНе хвалю их , они явно перебежчики и предатели , но свой народ они любят больше нежели наше руководство страны...Андрей БалашовТы таким родился или чуть позже стал?Христос ВторойНе хвалю их , они явно перебежчики и предатели , но свой народ они любят больше нежели наше руководство страны...Вячеслав ФедчукА харя лица не треснет??? Стадо полных дебилов!!!Бронислав СемирядовНу, конечно, куда же без хохлов, без них, сердешных и вода не освятицца. В статье всё правильно написано: Украина имеет право сидеть за одном столом с Германией и США, только их никто туда не посадит. Это как анекдот про льва, когда муж с женой спорят в зоопарке сколько мяса может съесть тигр за один раз 10 или двадцать кг. В итоги они спрашивают у смотрителя зоопарка: "Съест ли тигр 20 кг мяса". На что тот отвечает:"съест то он съест, так кто же ему даст" Ну, а что украины с головою не дружат, так это царь виноват.Комментировать
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