Хлорирование воды пройдет в Краснокаменске из-за энтеровирусной инфекции

Хлорирование вод пройдет в Краснокаменске 21 августа для профилактики кишечных инфекций.В Краснокаменске 21 августа пройдет внеплановое хлорирование хозпитьевой воды из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью энтеровирусной инфекцией в городе.