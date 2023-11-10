Рекрутер Ганзина назвала знание английского важным навыком ИТ-специалиста

HR-директор компании KODIХ Елена Ганзина рассказала RT, какими профессиональными качествами и навыками должен обладать ИТ-специалист, чтобы претендовать на высокую должность и конкурентную заработную плату.
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