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«Мы это сделали, #####». Норрис выложил фото с победным кубком

«Мы это сделали, #####». Норрис выложил фото с победным кубком

Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Майами, которая стала для него первой в «Формуле-1». После финиша пилот «Макларена» выложил фото с трофеем.

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