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Одной шваброй прохожусь по всей квартире: насадки добираются до потолка, стекол и щелей

Одной шваброй прохожусь по всей квартире: насадки добираются до потолка, стекол и щелей

Сегодня швабра перестала быть банальной палкой с тряпкой. Современные модели со сменными насадками и выдвижной ручкой справляются с десятком задач: отмывают стекла, собирают пыль с потолка, вычищают шерсть и добираются до щелей за батареями.

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