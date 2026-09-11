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Пункт-А

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Нечетные, становись: график работы астраханских бензоколонок на 11 сентября

Нечетные, становись: график работы астраханских бензоколонок на 11 сентября

Сегодня на АЗС в городе Астрахани нечетный день. Заправляют автомобили с номерами, оканчивающимися на 1, 3, 5, 7, 9.

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