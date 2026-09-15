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ТАСС

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Бойцы Южной группировки уничтожили гаубицу и укрытие с пехотой ВСУ в ДНР

Бойцы Южной группировки уничтожили гаубицу и укрытие с пехотой ВСУ в ДНР

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили артиллерийское орудие, а также укрытие с живой силой ВСУ беспилотником с барражирующим боеприпасом "Ланцет".

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