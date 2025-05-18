Учебное парусное судно ARM Cuauhtemoc (BE-01) ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом. Мачты судна получили значительные повреждения, более десяти моряков пострадали.
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Учебное парусное судно ARM Cuauhtemoc (BE-01) ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом. Мачты судна получили значительные повреждения, более десяти моряков пострадали.
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