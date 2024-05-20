Минздрав призвал россиян быть бдительнее при записи на диспансеризацию

Минздрав призывает россиян быть бдительнее при записи на профосмотр или диспансеризацию – в России участились случаи мошенничества, при которых злоумышленники под видом приглашения на медосмотр выманивают у доверчивых граждан платежные данные или доступ к «Госуслугам».
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