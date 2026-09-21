Специалист Санина: в ноябре можно удлинить отпуск при грамотном планировании

С финансовой точки зрения отпуск выгоднее брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней: поскольку отпускные рассчитываются от среднего дневного заработка, пропуск месяца, в котором много рабочих дней, обходится дешевле для бюджета.
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