Дипломат Гатилов указал на заинтересованность Швейцарии в русофобии

Глава дипломатической миссии России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов высказал мнение, что власти Швейцарии проявляют больший интерес к русофобской политике и поддержке Украины, чем к решению внутренних проблем.
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