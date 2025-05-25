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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс: «Рэндл хотел вернуть уважение к себе, и ему это удалось»

«Рэндл – ветеран, а ветераны знают, что делать. Он знает, как реагировать. Понимает, что не стоит все принимать близко к сердцу.

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