Анастасия Шубская показала, как Овечкин эмоционально поддерживал Аргентину на ЧМ-2026

Эта поддержка Овечкина связана с его большой симпатией к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. Накануне матча в эфире «Матч ТВ» спортсмен откровенно рассказал, что является поклонником Месси и болеет за него на этом мировом первенстве.