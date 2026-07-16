Анастасия Шубская показала, как Овечкин эмоционально поддерживал Аргентину на ЧМ-2026

Эта поддержка Овечкина связана с его большой симпатией к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. Накануне матча в эфире «Матч ТВ» спортсмен откровенно рассказал, что является поклонником Месси и болеет за него на этом мировом первенстве.
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