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Регионы России

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Анастасия Шубская показала, как Овечкин эмоционально поддерживал Аргентину на ЧМ-2026

Анастасия Шубская показала, как Овечкин эмоционально поддерживал Аргентину на ЧМ-2026

Эта поддержка Овечкина связана с его большой симпатией к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. Накануне матча в эфире «Матч ТВ» спортсмен откровенно рассказал, что является поклонником Месси и болеет за него на этом мировом первенстве.

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